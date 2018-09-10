"Слова не нужны". Тарасов и милое фото с дочерью

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в Инстаграме опубликовал фото с дочерью Ангелиной. Девочка родилась у Тарасова и его супруги Анастасии Костенко ровно два месяца назад.

"Никогда не думал, что буду придавать значение месяцам, но с нашей маленькой леди это оказалось невозможным. Только недавно перестукивались с дочей через живот у любимой, а теперь она растет на наших глазах, уже ровно 2 месяца. А дальше и слова не нужны", - написал Тарасов.