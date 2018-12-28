"Скучаем, Массимо". Болельщики "Спартака" - о Каррере

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в своем Инстаграме опубликовал новую фотографию. 54-летний специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера красно-белых 22 октября 2018 года после поражения от тульского "Арсенала" в матче 11-го тура премьер-лиги (2:3).

Болельщики "Спартака" оценили новый пост экс-тренера и отметили, что скучают по нему.

fa0775: С наступающим Новым годом, любимый наш тренер!

tregubchak: Мужик, как же тебя нахватает.

margarita_sing: Мы скучаем по тебе, Массимо.

alexmatveevv: Скучаем, Массимо.

Под руководством Карреры "Спартак" стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также выиграл Суперкубок-2017.

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