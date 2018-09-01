Скаут ЦСКА: "Все мы надеемся на тренерский гений Гончаренко!"

Скаут ЦСКА Андрей Мовсесьян надеется на успешную работу главного тренера клуба Виктора Гончаренко с игроками, приобретенными в летнее трансферное окно.
- Семеро смелых в ЦСКА. Эти парни умеют работать! Максим Дюков, Антон Чистяков, Денис Машкарин, Григорий Кватания, Александр Сорочинский, Сергей Пестряков и Андрей Мовсесьян. Все мы надеемся на тренерский гений Виктора Михайловича! – написал Мовсесьян в Инстаграме.
Состав армейцев в летнее трансферное окно пополнили Иван Обляков, Такума Нисимура, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Абель Эрнандес, Ильзат Ахметов, Родриго Бекао, Яка Бийол и Хердур Магнуссон. При этом команду покинул ряд игроков, в числе которых Ахмед Муса, Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Александр Головин, Бибрас Натхо, Сергей Игнашевич, Алексей и Василий Березуцкие, Витинью и Аарон Оланаре.
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Дополнительная информация
https://www.instagram.com/p/BnKIkuIFoPD/?taken-by=ac_aviator
- Сергей Игнашевич
- Василий Березуцкий
- Бибрас Натхо
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Виктор Гончаренко
- Ахмед Муса
- Понтус Вернблум
- Витинью дус Сантус
- Георгий Миланов
- Александр Головин
- Ильзат Ахметов
- Аарон Оланаре
- Иван Обляков
- Хердур Магнуссон
- Яка Бийол
- Родриго Бекао
- Абель Эрнандес
- Никола Влашич