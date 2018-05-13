"СКА-Хабаровск" повторил худший результат в российской истории

В 29 турах чемпионата-2017/18 футболисты хабаровского СКА забили всего 16 голов и повторили худший результат в российской истории. Столь же слабую игру в атаке демонстрировал только нижегородский "Локомотив" в сезоне-2000. По 17 раз отличались футболисты "Тюмени"-1998, "Уралана"-2000, "Шинника"-2006 и "Томи"-2016/17, – пожалуй, самых слабых команд в истории высшего дивизиона.
Самые малорезультативные команды в чемпионатах России
|
Клуб
|
Сезон
|
Тренер
|
Матчи
|
Голы
|
Локомотив НН
|
2000
|
Валерий ОВЧИННИКОВ, Николай КОЗИН
|
30
|
16
|
СКА-Хабаровск
|
2017/18
|
Алексей ПОДДУБСКИЙ, Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, Сергей ПЕРЕДНЯ
|
30
|
16
|
Тюмень
|
1998
|
Александр ИГНАТЕНКО
|
30
|
17
|
Уралан
|
2000
|
Александр АВЕРЬЯНОВ, Владимир ДЕРКАЧ, Александр ИРХИН, Борис БУНЯК
|
30
|
17
|
Шинник
|
2006
|
Олег ДОЛМАТОВ, Борис ГАВРИЛОВ
|
30
|
17
|
Томь
|
2016/17
|
Валерий ПЕТРАКОВ
|
30
|
17
|
Лада
|
1996
|
Виктор ТИЩЕНКО
|
34
|
18
|
Ростов
|
2007
|
Сергей БАЛАХНИН, Павел ЯКОВЕНКО, Олег ДОЛМАТОВ
|
30
|
18
|
Арсенал
|
2016/17
|
Сергей ПАВЛОВ, Сергей КИРЬЯКОВ
|
30
|
18
|
Черноморец
|
2001
|
Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, Виктор ЗЕРНОВ, Сергей АНДРЕЕВ, Хазрет ДЫШЕКОВ
|
30
|
19
|
Кр.Советов
|
2015/16
|
Франк ВЕРКАУТЕРЕН
|
30
|
19
По набранным очкам дальневосточники заняли пятое место с конца в российской истории. Слабее армейцев выступали те же "Уралан", "Шинник" и "Тюмень", а также "Химки" образца сезона-2009. Те же 13 очков в переводе на современную систему подсчета набрало тюменское "Динамо-Газовик" в самом первом чемпионате России.
Команды, набиравшие меньше 20 очков в чемпионатах России*
|
Клуб
|
Сезон
|
Тренер
|
Матчи
|
Очки
|
Алания
|
2012/13
|
Владимир ГАЗЗАЕВ, Валерий ГАЗЗАЕВ
|
30
|
19
|
Локомотив НН
|
2000
|
Валерий ОВЧИННИКОВ, Николай КОЗИН
|
30
|
18
|
Ростов
|
2007
|
Сергей БАЛАХНИН, Павел ЯКОВЕНКО, Олег ДОЛМАТОВ
|
30
|
18
|
Лада
|
1996
|
Виктор ТИЩЕНКО
|
34
|
18
|
Динамо-Газовик
|
1995
|
Сергей РОЖКОВ, Александр ИРХИН, Эдуард МАЛОФЕЕВ
|
30
|
15
|
Томь
|
2016/17
|
Валерий ПЕТРАКОВ
|
30
|
14
|
СКА-Хабаровск
|
2017/18
|
Алексей ПОДДУБСКИЙ, Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, Сергей ПЕРЕДНЯ
|
30
|
13
|
Уралан
|
2000
|
Александр АВЕРЬЯНОВ, Владимир ДЕРКАЧ, Александр ИРХИН, Борис БУНЯК
|
30
|
12
|
Шинник
|
2006
|
Олег ДОЛМАТОВ, Борис ГАВРИЛОВ
|
30
|
11
|
Химки
|
2009
|
Константин САРСАНИЯ, Игорь ЧУГАЙНОВ
|
30
|
10
|
Тюмень
|
1998
|
Александр ИГНАТЕНКО
|
30
|
8
* С 1995 года, когда Высшая лига перешла на трехочковую систему.
Еще на один российский рекорд хабаровчане могут замахнуться в случае возвращения в элиту. Их безголевая серия составила 916 минут, причем в 10 весенних матчах армейцы ни разу не смогли огорчить соперников. Дольше (на протяжении 12 матчей) без голов обходилась только "Томь" в сезоне-2011/12. Любопытно, что часть матчей той серии томичи провели под руководством нынешнего главного тренера СКА Сергея Передни.
Самые продолжительные серии матчей без голов в чемпионатах России
|
Клуб
|
Сезон
|
Тренеры
|
Матчи
|
Томь
|
2011/12
|
Валерий НЕПОМНЯЩИЙ, Сергей ПЕРЕДНЯ
|
12
|
СКА-Хабаровск
|
2017/18
|
Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, Сергей ПЕРЕДНЯ
|
10*
|
Локомотив
|
1996
|
Юрий СЕМИН
|
7
|
Шинник
|
1999
|
Александр ПОБЕГАЛОВ
|
7
|
Алания
|
2012/13
|
Владимир ГАЗЗАЕВ, Валерий ГАЗЗАЕВ
|
7
|
Анжи
|
2013/14
|
Гаджи ГАДЖИЕВ
|
7
* Серия продолжается.
Seraffim
Хабаровску даже Заболотный забил! Это тоже рекорд чемпионата.
18:37
Zwolle
Руководство клуба сработало блестяще - уволили Поддубского, после чего команда проиграла все игры не забив ни одного мяча. Прям пособие о том как потопить собственный клуб могут издавать теперь.
18:12