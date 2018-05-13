"СКА-Хабаровск" повторил худший результат в российской истории

В 29 турах чемпионата-2017/18 футболисты хабаровского СКА забили всего 16 голов и повторили худший результат в российской истории. Столь же слабую игру в атаке демонстрировал только нижегородский "Локомотив" в сезоне-2000. По 17 раз отличались футболисты "Тюмени"-1998, "Уралана"-2000, "Шинника"-2006 и "Томи"-2016/17, – пожалуй, самых слабых команд в истории высшего дивизиона.

Самые малорезультативные команды в чемпионатах России

Клуб Сезон Тренер Матчи Голы Локомотив НН 2000 Валерий ОВЧИННИКОВ, Николай КОЗИН 30 16 СКА-Хабаровск 2017/18 Алексей ПОДДУБСКИЙ, Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, Сергей ПЕРЕДНЯ 30 16 Тюмень 1998 Александр ИГНАТЕНКО 30 17 Уралан 2000 Александр АВЕРЬЯНОВ, Владимир ДЕРКАЧ, Александр ИРХИН, Борис БУНЯК 30 17 Шинник 2006 Олег ДОЛМАТОВ, Борис ГАВРИЛОВ 30 17 Томь 2016/17 Валерий ПЕТРАКОВ 30 17 Лада 1996 Виктор ТИЩЕНКО 34 18 Ростов 2007 Сергей БАЛАХНИН, Павел ЯКОВЕНКО, Олег ДОЛМАТОВ 30 18 Арсенал 2016/17 Сергей ПАВЛОВ, Сергей КИРЬЯКОВ 30 18 Черноморец 2001 Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, Виктор ЗЕРНОВ, Сергей АНДРЕЕВ, Хазрет ДЫШЕКОВ 30 19 Кр.Советов 2015/16 Франк ВЕРКАУТЕРЕН 30 19

По набранным очкам дальневосточники заняли пятое место с конца в российской истории. Слабее армейцев выступали те же "Уралан", "Шинник" и "Тюмень", а также "Химки" образца сезона-2009. Те же 13 очков в переводе на современную систему подсчета набрало тюменское "Динамо-Газовик" в самом первом чемпионате России.

Команды, набиравшие меньше 20 очков в чемпионатах России*

Клуб Сезон Тренер Матчи Очки Алания 2012/13 Владимир ГАЗЗАЕВ, Валерий ГАЗЗАЕВ 30 19 Локомотив НН 2000 Валерий ОВЧИННИКОВ, Николай КОЗИН 30 18 Ростов 2007 Сергей БАЛАХНИН, Павел ЯКОВЕНКО, Олег ДОЛМАТОВ 30 18 Лада 1996 Виктор ТИЩЕНКО 34 18 Динамо-Газовик 1995 Сергей РОЖКОВ, Александр ИРХИН, Эдуард МАЛОФЕЕВ 30 15 Томь 2016/17 Валерий ПЕТРАКОВ 30 14 СКА-Хабаровск 2017/18 Алексей ПОДДУБСКИЙ, Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, Сергей ПЕРЕДНЯ 30 13 Уралан 2000 Александр АВЕРЬЯНОВ, Владимир ДЕРКАЧ, Александр ИРХИН, Борис БУНЯК 30 12 Шинник 2006 Олег ДОЛМАТОВ, Борис ГАВРИЛОВ 30 11 Химки 2009 Константин САРСАНИЯ, Игорь ЧУГАЙНОВ 30 10 Тюмень 1998 Александр ИГНАТЕНКО 30 8

* С 1995 года, когда Высшая лига перешла на трехочковую систему.

Еще на один российский рекорд хабаровчане могут замахнуться в случае возвращения в элиту. Их безголевая серия составила 916 минут, причем в 10 весенних матчах армейцы ни разу не смогли огорчить соперников. Дольше (на протяжении 12 матчей) без голов обходилась только "Томь" в сезоне-2011/12. Любопытно, что часть матчей той серии томичи провели под руководством нынешнего главного тренера СКА Сергея Передни.

Самые продолжительные серии матчей без голов в чемпионатах России

Клуб Сезон Тренеры Матчи Томь 2011/12 Валерий НЕПОМНЯЩИЙ, Сергей ПЕРЕДНЯ 12 СКА-Хабаровск 2017/18 Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, Сергей ПЕРЕДНЯ 10* Локомотив 1996 Юрий СЕМИН 7 Шинник 1999 Александр ПОБЕГАЛОВ 7 Алания 2012/13 Владимир ГАЗЗАЕВ, Валерий ГАЗЗАЕВ 7 Анжи 2013/14 Гаджи ГАДЖИЕВ 7

* Серия продолжается.