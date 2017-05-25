Шевченко и Максимов – в атаке "Арсенала" на матч с "Енисеем"

Стал известен состав "Арсенала" на первый стыковой матч против "Енисея" за право выступать в РФПЛ. Напомним, что вторая встреча состоится 28 мая в Туле.
"Арсенал": Габулов – Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Александров – Боурчану, Берхамов – Думбия, Шевченко, Максимов.
Запасные: Левашов, Хагуш, Стеклов, Вергара, Горбатенко, Денисов, Власов.
Напомним, что матч состоится сегодня, 25 мая, начало – в 15.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи
Стартовый состав @pfc_arsenal #ЕнисейАрсенал pic.twitter.com/of7lUk7IHW– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 25 мая 2017 г.