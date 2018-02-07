Шатов еще не подписал контракт с "Краснодаром"

Как стало известно "СЭ", личное соглашение между "Краснодаром" и Олегом Шатовым пока не подписано. Полузащитник, права на которого принадлежат "Зениту", прибыл сегодня в расположение "быков", однако еще не прошел медицинское обследование. Только в том случае, если его результаты устроят "Краснодар", стороны подпишут соглашение. Ранее Шатов побеседовал в лобби отеля с руководителями клуба – вице-президентом клуба Виталием Бубновым и генеральным директором Владимиром Хашигом.

Отметим, что по решению руководства "Краснодара" общение игрока с прессой будет строго ограничено. Напомним, "быки" договорились с "Зенитом" об аренде игрока до конца сезона с правом последующего выкупа. (Филипп ПАПЕНКОВ)