17:10 | Футбол — РФПЛ

Шатов еще не подписал контракт с "Краснодаром"

Олег ШАТОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Олег ШАТОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Как стало известно "СЭ", личное соглашение между "Краснодаром" и Олегом Шатовым пока не подписано. Полузащитник, права на которого принадлежат "Зениту", прибыл сегодня в расположение "быков", однако еще не прошел медицинское обследование. Только в том случае, если его результаты устроят "Краснодар", стороны подпишут соглашение. Ранее Шатов побеседовал в лобби отеля с руководителями клуба – вице-президентом клуба Виталием Бубновым и генеральным директором Владимиром Хашигом.

Отметим, что по решению руководства "Краснодара" общение игрока с прессой будет строго ограничено. Напомним, "быки" договорились с "Зенитом" об аренде игрока до конца сезона с правом последующего выкупа. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Что ждет Шатова в "Краснодаре" // Спасите карьеру Шатова! //
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

контракт ещё не подписал, но три коробки с 25 миллионами рублей от Арутюняна ещё вчера подъехали))

18:09