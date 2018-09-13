Шандор Варга: "Спартаку" будет тяжело найти защитника вместо Терри"

Футбольный агент Шандор Варга - о несостоявшемся переходе Джона Терри в "Спартак".

– Терри подставил "Спартак", у которого практически не осталось времени для подписания защитника?

– Да, получается, что так. "Спартаку" будет тяжело найти защитника. Но, может быть, теперь кто-то из молодежки получит отличный шанс проявить себя и воспользуется им. Это же здорово! Я всегда рад, когда в клубе выступают молодые воспитанники. Наверное, такое странно слышать от агента. Но мне всегда приятно видеть, когда клуб делает ставку на своих.

– А кого из свободных агентов можете посоветовать сейчас "Спартаку"?

– Не знаю игроков, которые подойдут "Спартаку". Во всяком случае, сразу вам назвать никого не могу. Но если вспомню, то обязательно порекомендую защитника московскому клубу. (Виталий Айрапетов)

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