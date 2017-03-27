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Шамиль Газизов: "Матч с "Зенитом" показал, как "Уфе" надо двигаться дальше"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "СЭ" отметил, что не расстроился поражению от "Зенита" (0:1) в товарищеском матче, состоявшемся в воскресенье. По его словам, эта игра показала, куда команде нужно двигаться дальше.

– Как вам "Уфа" в товарищеском матче с "Зенитом"?

– Такие встречи подразумевают под собой какие-то эксперименты. Уступили. Играли против "Зенита" вторым номером – это понятно. Нам есть к чему стремиться. Так что все ожидаемо.

– Расстроились после поражения?

– Это тренировочный матч, который показывает, как нам надо двигаться дальше. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Газизова

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