Шамиль Газизов: "Игбун летит на матч с "Ростовом"

Нападающий "Уфы" Сильвестр Игбун полностью восстановился от травмы и летит с командой на матч 25-го тура чемпионата России с "Ростовом". Об этом "СЭ" сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов. Форвард наряду с Кехинде Фатаи является лучшим бомбардиром команды в сезоне - 4 гола.

Напомним, что Игбун получил травму 11 марта в матче с "Крыльями Советов". Без него "Уфа" провела пять матчей в чемпионате, в которых набрала одно очко. Также подопечные Сергея Семака вылетели из Кубка России.

- Игбун летит с командой в Ростов-на-Дону, - сказал Газизов. - Медицинских противопоказаний к его участию в матче нет. (Сергей АСТАХОВ)

Напомним, что матч 25-го тура чемпионата России между "Ростовом" и Уфой" состоится завтра, начало игры - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.