Шамиль Газизов: "Если Семаку поступит предложение от "Зенита", препятствовать не будем"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов дал обстоятельное интервью "СЭ" о клубе, вероятном чемпионе России и киберфутболе. Он выразил уверенность в том, что Сергей Семак добьется большого успеха в тренерской карьере.

– Легендарный российский тренер Олег Романцев сказал, что "Уфе" в той игре не хватило футболиста по фамилии Семак, который бы взял на себя роль лидера. Согласны с мэтром?

– Мне тяжело спорить с мастодонтом тренерского цеха. Могу сказать лишь об "Уфе". Мы больше отличаемся командными действиями, чем индивидуальными. Наверное, в ключевые моменты лидеры должны проявлять себя. К сожалению, Игбун давно не выходит на поле, а без него победить не можем.

– Значит, Семак в роли футболиста не помешал бы?

– Это было бы шикарно! Сергей Богданыч прямо сейчас может заявиться на сезон, усилить "Уфу". Тем более перед встречей с ЦСКА. Представляете, какой был бы сюжет?!

– В такой он потрясающей форме?

– Мы играем в футбол вместе. Вы бы видели, что он творит – настоящий мастер!

– Семак всего на 7 месяцев старше Франческо Тотти, который по-прежнему приносит пользу "Роме".

– Понимаю, к чему вы клоните. Но жизнь сложилась так, что теперь Семак – тренер. И свои идеи он воплощает не на поле, а с тренерской скамейки. Верю, что он добьется таких же успехов, что и бытность игроком.

– Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что к тренеру, несмотря на последние результаты, у вас претензий нет.

– Верно. Посмотрите в турнирную таблицу. "Уфа" делит шестое-восьмое места, вокруг нас собраны серьезные команды. Мы отдаем себе отчет, где находимся, куда двигаемся. Шапкозакидательских настроений нет, относимся к каждому сопернику со всей серьезностью. Надеюсь, нас тоже воспринимают как серьезную боевую единицу.

– "Зенит" практически потерял шансы на титул, будущее Мирчи Луческу под вопросом. Не боитесь, что Семака могут позвать в Санкт-Петербург?

– Мы уже прошли подобное с Гончаренко. Если тренеру поступит достойное предложение, препятствовать мы не будем. Это политика нашего клуба, ведь человек идет на повышение. (Сергей АСТАХОВ)

Полностью интервью Газизова