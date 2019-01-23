"Шахтер" приобрел игрока на позицию Ракицкого

Защитник Валерий Бондаренко перешел в "Шахтер", сообщает официальный сайт донецкого клуба. Контракт рассчитан на пять лет. Ранее футболист выступал за "Александрию".

Сумма трансфера не указана. По данным Transfermarkt, она составляет 700 тысяч евро. 24-летний игрок в текущем сезоне провел 18 матчей за "Александрию" и забил один мяч.

Бондаренко выступает на позиции центрального защитника, как и Ярослав Ракицкий, которым, по информации в СМИ, интересуется "Зенит".

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