Сесар Навас: "Было бы неплохо поиграть в "Ростове" еще год, но никто не предложил мне контракт"

Защитник "Ростова" Сесар Навас заявил, что хотел провести в команде еще один сезон, однако никто не предложил ему новый контракт. 37-летний испанский футболист провел в команде два сезона, а в минувшем отыграл в 38 матчах, забил один мяч и отдал 4 голевые передачи.

– Никто из руководства "Ростова" не говорил со мной о продлении контракта, – цитирует "Р-Спорт" Наваса. – Сезон просто завершился, а ко мне никто так и не обратился. В "Ростове" я провел два прекрасных года, и было бы неплохо поиграть тут еще год. Мне было бы очень приятно продолжить выступать за "Ростов", это команда, в которой собрались отличные ребята, да и болельщики просто великолепные, но думаю, что у клуба другие планы. Продлить контракт мне никто не предложил.