Сергей Юран: "И "Спартак", и ЦСКА наиграли на ничью"

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран отметил, что ЦСКА в матче 8-го тура чемпионата России (1:1) был ближе к тому, чтобы забить второй мяч.

- В целом ничейный результат закономерен, - приводят "Известия" слова Юрана. - Возможно, ЦСКА был чуть ближе к тому, чтобы забить второй гол, у армейцев лучше двигался мяч, они действовали поострее, тогда как у красно-белых после того удачного стандарта в исполнении Фернандо я особых возможностей для взятия чужих ворот не припомню. Но в целом обе команды показали достаточно боевой футбол, который не оставил болельщиков равнодушными. У "Спартака" и ЦСКА была видна боязнь ошибиться, поэтому они не показывали какой-то искрометный футбол, но самоотдача и желание были на высоте. Поэтому оба коллектива наиграли на ничью.