02:30 | Футбол — РПЛ

Сергей Юран: "И "Спартак", и ЦСКА наиграли на ничью"

Обсудить
0

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран отметил, что ЦСКА в матче 8-го тура чемпионата России (1:1) был ближе к тому, чтобы забить второй мяч.

- В целом ничейный результат закономерен, - приводят "Известия" слова Юрана. - Возможно, ЦСКА был чуть ближе к тому, чтобы забить второй гол, у армейцев лучше двигался мяч, они действовали поострее, тогда как у красно-белых после того удачного стандарта в исполнении Фернандо я особых возможностей для взятия чужих ворот не припомню. Но в целом обе команды показали достаточно боевой футбол, который не оставил болельщиков равнодушными. У "Спартака" и ЦСКА была видна боязнь ошибиться, поэтому они не показывали какой-то искрометный футбол, но самоотдача и желание были на высоте. Поэтому оба коллектива наиграли на ничью.

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2018/19?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Материалы других СМИ
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 8-й тур. "Зенит" - "Локо", ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...