16:26 | Футбол — РПЛ

Сергей Томаров: "Уфа" готова к стандартам "Рубина"

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Главный тренер "Уфы"  Сергей Томаров заявил, что считает матч 11-го тура РПЛ против "Рубина" настоящим дерби.

- Стандарты "Рубина"? Это тенденция в мировом футболе: многие команды используют стандарты в качестве козыря, - сказал Томаров в эфире канала "Матч Премьер". - "Рубин" - не исключение. Мы к этому готовы, такие ситуации моделировались на тренировках. Приципиальность матча чувствуется. Это дерби с соседней республикой. Такие матчи привлекают болельщиков.

Уфа - Рубин

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