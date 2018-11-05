Сергей Томаров: "Уфа" была не готова к матчу с "Крыльями Советов"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров прокомментировал поражение от "Крыльев Советов" (1:2) в матче 13-го тура чемпионата России.

– "Уфа" провалила начало первого тайма, после пропущенного гола команда заиграла совсем по-другому, – сказал Томаров. - Наша команда преображается в стрессовых ситуациях. Это психология, нужно работать в этом плане. Считаю, что психологически были плохо готовы к матчу. Не знаю, с чем это связано. По самоотдаче вопросов нет. Следующая игра со "Спартаком" будет не менее напряженная.

– Не было мысли изменить тактическую схему?

– Количество защитников не влияет, пусть их будет четверо или пятеро. Все зависит от задач, которые они выполняют. Возьмите пример ЦСКА: пять защитников, но разные функциональные обязанности. Разве справедливо называть Фернандеса центральным защитником? Наверное, нет, он – атакующий футболист, а вот другие игроки больше оборонительного плана. Дело не в количестве, а в том, как мы действуем в определенных ситуациях. (Иван Уральский)

"Уфа" (11 очков) занимает 14-е место в чемпионате России.