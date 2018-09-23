Сергей Семак: "Зенит" не настолько плохо играл в обороне"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Локомотивом" в матче 8-го тура РПЛ (5:3) подчеркнул, что команда в обороне не наиграла на три пропущенных мяча.

- Забили много, создали еще больше. В целом хорошая игра, - сказал Семак в эфире канала "Матч премьер". - Будем разбирать мячи. В обороне не так плохо играли, сколько пропустили. Обидно, конечно, столько пропускать и доводить игру до нервного окончания.

Но играли мы хорошо, смотрелись гораздо лучше. Абсолютно заслуженная победа, поздравляю и игроков, и болельщиков.

- При счете 4:1 вы пропустили два мяча, насколько они повлияли?

- Не думаю, что сильно повлияли. Нервозность появилась, но мы играли так, как и раньше.

- Гол Шатова - это нацеленный удар или стечение обстоятельств?

- Надо у него спросить. Он большой мастер, но обычно такие залетают после передач с фланга.