Сергей Семак: "Усиление? Есть позиции, которые очень важны"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы в матче 4-го тура премьер-лиги над "Уралом" (4:1) отметил, что клуб может усилить состав новыми футболистами в это трансферное окно, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Пропустили быстрый гол, но быстро собрались и смогли выйти вперед. Дальше моменты создавались у обоих ворот. Моменты были и у "Урала" для того, чтобы забить нам – при счете 2:1. Мы использовали одну из быстрых атак, забили. Я доволен результатом. По качеству есть над чем работать. Конечно, омрачила победу травма Нобоа. Ждем результатов обследования. Надеюсь, не очень серьезно.

– Нужен ли команде состав из 30 человек? Нужно ли усиление?

– Состав из 30 человек никому не нужен. Мне кажется, достаточно той обоймы из 18-20 футболистов, которые готовы выйти. По усилению. Есть позиции, которые очень важны. Что получится? Это вопрос не ко мне.