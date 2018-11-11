Сергей Семак: "Дзюба готов играть. Надеюсь, что ничто не помешает ему сегодня"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 14-го тура российской премьер-лиги с ЦСКА отметил, что форвард Артем Дзюба готов играть. Он также отметил, что несмотря на то, что команда в пятницу вернулась в Петербург, а уже в субботу отправилась на игру с ЦСКА, игроки должны делать все, что от них зависит и готовиться к каждому матчу.

- Насколько команда готова выдержать такую нагрузку после матча Лиги Европы с "Бордо"? Вы в пятницу вернулись, а в субботу уже отправились на игру с ЦСКА.

- Мы посмотрим. Стараемся, восстанавливаемся, готовимся. Выбора у нас в любом случае нет. Мы должны делать все, что от нас зависит, готовиться к каждому матчу и делать максимально возможное.

- Дзюба в стартовом составе. Насколько он готов?

- Посмотрим, насколько готов. Есть какие-то проблемы, но играть готов. Надеюсь, что ничто не помешает ему сыграть сегодня, что он не получит никаких повреждений.

- В "Зените" с удивлением восприняли назначение арбитра на этот матч.

- Для меня, как для тренера, с точки зрения самого решения наверное это странно. Мы не знаем причины. Я не хочу сейчас думать: кто, чего, как. Мы должны играть. А судейство? Надеюсь, что судья будет судить нормально и проведет качественную игру.

ЦСКА – "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 14-й тур, 11 ноября 2018 года, прямая трансляция матча, начало – 19.00 (мск)

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