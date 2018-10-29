Сергей Семак: "Было желание выставить Анюкова, но он много пропустил"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак - о матче с "Крыльями Советов" в 12-м туре чемпионата России.

- Маммана выдержал прошлую игру и сыграл хорошо. Не было причин убирать его из состава, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер" - Было ли желание выставить Анюкова, учитывая его самарское прошлое? Да, было, но он много пропустил. Мы им дорожим и будем использовать настолько насколько он готов.

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