18:02 | Футбол — РПЛ

Сергей Семак: "Было желание выставить Анюкова, но он много пропустил"

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак - о матче с "Крыльями Советов" в 12-м туре чемпионата России.

- Маммана выдержал прошлую игру и сыграл хорошо. Не было причин убирать его из состава, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер" -  Было ли желание выставить Анюкова, учитывая его самарское прошлое? Да, было, но он много пропустил. Мы им дорожим и будем использовать настолько насколько он готов.

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Крылья Советов - Зенит

 

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http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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