08:27 | Футбол — РПЛ

Сергей Рыжиков: "Крылья" не на своем месте по составу, вниманию со стороны области, губернатора"

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Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков в интервью клубному телевидению поделился мнением о выступления команды в чемпионате России. Самарцы с 11 очками располагаются на 13-м месте в турнирной таблице.

- Дай бог, чтобы мы показывали то, что требует тренер, чтобы радовали болельщиков, но я знаю одно, что Самара точно не на своем месте по нашему составу, вниманию со стороны области, губернатора. Я думаю, что мы должны быть выше, команда оправдает доверие болельщиков, фанатов, - сказал Рыжиков.

Крылья Советов - Зенит

 

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=HxR9Jtmt1KM&t=59s

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