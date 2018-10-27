Сергей Рыжиков: "Крылья" не на своем месте по составу, вниманию со стороны области, губернатора"

Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков в интервью клубному телевидению поделился мнением о выступления команды в чемпионате России. Самарцы с 11 очками располагаются на 13-м месте в турнирной таблице.

- Дай бог, чтобы мы показывали то, что требует тренер, чтобы радовали болельщиков, но я знаю одно, что Самара точно не на своем месте по нашему составу, вниманию со стороны области, губернатора. Я думаю, что мы должны быть выше, команда оправдает доверие болельщиков, фанатов, - сказал Рыжиков.