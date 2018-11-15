Сергей Прядкин: "По новому телеконтракту сумма в рублях выросла в четыре раза"

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о новом контракте с "Матч ТВ".

– Контракт по сравнению с предыдущим действительно вырос ненамного. Но было бы несправедливо говорить, что цена не менялась. Если сравнивать с первым контрактом, который мы подписывали еще с "НТВ-Плюс" в 2007 году, то в рублях сумма выросла почти в четыре раза. Что касается нового соглашения, я уверен, что мы не ошиблись. Дмитрий Чернышенко (глава "Газпром-Медиа", в структуру которого входит "Матч ТВ" - прим. "СЭ"), кстати, тоже сказал мне недавно: выбрали правильную модель. Вы помните, что у нас в лиге была дочерняя структура, занимавшаяся развитием платного телевидения - "Лига-ТВ". На пике у нее было около 500 тысяч подписчиков. Мы закрыли "Лигу-ТВ", передали все новому каналу "Матч ТВ" совместно с "НТВ-Плюс". Платная подписка снизилась до 67 тысяч, потому что по пять-шесть матчей из тура транслировали в открытом доступе. Сейчас подписали новый контракт, и за два месяца платные каналы набрали около 400 тысяч подписчиков. При этом контракт с "Матч ТВ" предусматривает кое-что еще кроме положенных по нему гарантированных выплат. Если доходы, полученные вещателем, превысят заложенную в нем сумму, полученные дополнительные доходы делятся между каналом и лигой в определенной пропорции, которая сильно в пользу лиги.

– Тенденция на превышение есть?

– Я бы не стал сейчас делать какие-то выводы. Мы начали движение, договорились, что работаем по этой модели. Прошло два месяца, и мы пока довольны промежуточными результатами. И вообще, иначе в футболе не получается. Ни в одном чемпионате нет такой практики, чтобы бесплатно показывали почти все матчи. Если не развивать платное телевидение, все, кто сидит на бюджетных деньгах, так и будут на них сидеть.

– Но считается, что у нас не готовы платить за просмотр футбола. Тем более есть пиратские ресурсы.

– Не готовы платить 200 рублей за матч ЦСКА – "Спартак"? Понимаете, это больше психология. Давайте вспомним: лет десять назад все игры, музыку скачивали бесплатно. Сейчас, согласитесь, другая ситуация. Платный контент вошел в нашу жизнь. Главное, чтобы сервис удобный был, - цитирует Прядкина "Коммерсант".

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