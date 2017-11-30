Сергей Прядкин: "Недовольство "Локомотива"? Мы устали от жалоб клубов"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказал мнение о недовольстве "Локомотива" проведением матча 18-го тура чемпионата России в Хабаровске с местным СКА в морозную погоду. Он также добавил, что все клубы должны играть в одинаковых условиях.

Напомним, что "Локомотив" хотел перенести матч со "СКА-Хабаровск" на нейтральное поле, так как в Хабаровске изначально ожидалась температура около минус 20 градусов. В итоге игра прошла при температуре "-13".

– Как отнеслись к недовольству "Локомотива"?

– Можно посмотреть регламент, там написано, что при минус пятнадцати играть рекомендовано. Если на улице холоднее, то судья подзывает представителей команд, и они решают, согласны ли играть или нет, и письменно это фиксируют, – сказал Прядкин. – Мы действуем в соответствии с регламентом и с устали от жалоб клубов. Одни устали после девятичасового перелета, другие не полетели… Все должны находиться в равных условиях. Сейчас вот на травмы футболистов кто-то намекает, но вы поговорите с Романом Бабаевым, с тренерами. Там футболисты получили повреждения, связанные с костями. Это не мышечные травмы типа растяжения.

– Как относитесь к идее зафиксировать температуру в регламенте, после которой нельзя играть?

– У нас все это есть. Решение принимает судья на поле перед матчем, а не Сергей Геннадьевич. В выдержке из регламента, который дала УЕФА, четко написано, что мы действуем в соответствии с этим регламентом. Если говорить о соблюдении корпоративной этики, мы еще раз соберемся, обсудим, чтобы этого больше не было. Мы все друг другу соратники, но каждый пытается что-то доказать. Армейцы полетели в Хабаровск, даже слова не сказали. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Мороз на Мальдивах. В каких условиях сыграли "Локо" и СКА