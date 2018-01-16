Сергей Прядкин: "Клубы РФПЛ хотят убрать дисквалификацию тренеров за выход за пределы технической зоны"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин после завершения общего собрания членов РФПЛ рассказал, что на заседании поднимался вопрос о дисциплинарных взысканиях. Прядкин также добавил, что клубы высказались за то, чтобы выход тренеров за пределы технической зоны карался только штрафами.

– На заседании мы поднимали вопрос о дисциплинарных взысканиях, - сказал Прядкин. - Речь идет о дисквалификации тренеров в случае неоднократного выхода за пределы технической зоны. Сейчас есть норма, согласно которой за выход более четырех раз идет предупреждение, штраф и дальше дисквалификация. Все клубы единогласно поддержали идею убрать дисквалификация и оставить только штраф. Мы направим это предложение в РФС. Менять норму – это их прерогатива. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)