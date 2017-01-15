Сергей Овчинников: "Верим, что ЦСКА еще может стать чемпионом"

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников подчеркнул, что армейцы верят в возможность завоевания чемпионства. По его словам, у клуба не может быть других целей.

– В 2017 году ЦСКА еще способен стать чемпионом? – вопрос Овчинникову.

– Других целей и не может быть. Виктор Михайлович в своих интервью скажет конкретнее. Но и у тренеров, и у игроков вера в успех есть. И большая.

– Назовите главное отличие Гончаренко.

– У каждого тренера свое видение, свой взгляд на развитие команды. У Леонида Викторовича и Виктора Михайловича они отличаются. Генеральная линия может и одна, но подход разный. Два больших тренера, каждый из которых идет своим путем.

– У Гончаренко на тренировках появился "мольберт" на колесиках, где он рисует тренировочные упражнения.

– Флипчарт был всегда! Сейчас подмечаете – но просто раньше вы его не видели.

– Такую классную штуку скрывали от нашего взора.

– Методы-то у тренеров, на самом деле, схожи. Мы рассказываем, показываем, проводим тренировки. Что-то радикально другое придумать сложно. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полная версия интервью Сергея Овчинникова