19:07 | Футбол — РПЛ

Сергей Корниленко: "Крылья" хотели победить любой ценой в матче с "Динамо"

Обсудить
0

Нападающий "Крыльев Советов"  Сергей Корниленко после матча 10-го тура РПЛ против "Динамо" (1:0) заявил, что его команда не могла подвести болельщиков. 35-летний форвард забил единственный гол в этой встрече.

Сегодня мы не отталкивались от зрелищности и не стремились показать суперкрасивый футбол, - сказал Корниленко в интервью клубной пресс-службе. - В той ситуации, которая сложилась и в клубе, и в турнирной таблице, для нас главным было – одержать победу любой ценой.

У меня одинаковая мотивация на каждую игру. Мы все профессионалы, все в одной команде. Такая у нас жизнь – сегодня ты здесь, а завтра можешь быть в другом клубе. Поэтому на фоне всего произошедшего, в первую очередь думали о сегодняшнем матче и что не могли подвести наших болельщиков.

С такой поддержкой болельщиков, какую чувствовал сегодня, наверное, смогу и до 38-39 лет играть. Огромное им спасибо!

"Крылья Советов" занимают 12-е место в РПЛ после 10 туров, имея в активе 10 очков.

Крылья Советов - Динамо

Все о чемпионате России - здесь

 

 

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?16578

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 10-й тур. "Зенит" - "Краснодар", ЦСКА - "Локо" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...