Сергей Корниленко: "Крылья" хотели победить любой ценой в матче с "Динамо"

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко после матча 10-го тура РПЛ против "Динамо" (1:0) заявил, что его команда не могла подвести болельщиков. 35-летний форвард забил единственный гол в этой встрече.

- Сегодня мы не отталкивались от зрелищности и не стремились показать суперкрасивый футбол, - сказал Корниленко в интервью клубной пресс-службе. - В той ситуации, которая сложилась и в клубе, и в турнирной таблице, для нас главным было – одержать победу любой ценой.

У меня одинаковая мотивация на каждую игру. Мы все профессионалы, все в одной команде. Такая у нас жизнь – сегодня ты здесь, а завтра можешь быть в другом клубе. Поэтому на фоне всего произошедшего, в первую очередь думали о сегодняшнем матче и что не могли подвести наших болельщиков.

С такой поддержкой болельщиков, какую чувствовал сегодня, наверное, смогу и до 38-39 лет играть. Огромное им спасибо!

"Крылья Советов" занимают 12-е место в РПЛ после 10 туров, имея в активе 10 очков.

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