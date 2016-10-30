Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после поражения от "Уфы" (0:2) в 12-м туре чемпионата России посетовал на класс тульских нападающих. По словам 46-летнего специалиста, многое решил гол, забитый гостями в первом тайме.

– Обидно проигрывать такие матчи, – сказал Кирьяков. – В первом тайме, в принципе, ничто не предвещало беды, никакой опасности перед нашими воротами не возникало. Мы владели мячом, хотя действовали, на мой взгляд, очень медленно, давая тем самым сопернику возможность спокойно перестраиваться и закрывать свободные зоны. Ну и вот этот гол в раздевалку, который мы получили в безобидной ситуации…

Если бы Вергара просто выбил мяч вперед, разрядил обстановку, мы бы ушли на перерыв при счете 0:0, и была бы совершенно другая картина. Ну и в первом тайме еще был, конечно, очень обидный момент, когда должны были забивать. В таких матчах очень важно первыми повести в счете. Во втором тайме, проигрывая, требовали от игроков убыстрить игру, они старались это делать, были неплохие подходы. Но, к сожалению, нет у нас впереди людей хорошего уровня, которые могли бы вот этими полумоментами распорядиться. А у соперника есть Фатаи, который цепляется за мячи. Игра у них довольно просто построена: идет передача вперед, он цепляется, и идет подбор. У нас такого форварда нет. Нет у нас людей, которые могут забивать.

– Впереди игры с "Ростовом" и ЦСКА. Кто в них будет забивать?

– Наверное, я выйду (смеется). Уже думаю над этим... Если серьезно, мы, конечно, будем стоить игру немного по-другому, потому что это команды другого уровня. Соответственно, больше будем думать об обороне и действовать на контратаках. Ну и не надо забывать о "стандартах". (Петр ПОРТЯНСКИЙ)