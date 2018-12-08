Сергей Хусаинов – о работе судьи матча "Крылья Советов" – "Ростов": "Карпина удалили по делу. Шейдаева простили"

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал "СЭ" спорные моменты в матче 17-го тура премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Ростовом" (1:0). Главным арбитром встречи был Сергей Карасев.

Самарцы забили решающий мяч с пенальти, на поле вспыхивала драка, судья показал три красные карточки: у хозяев удален Сергей Корниленко, у гостей – Рагнар Сигурдссон и Александр Гацкан. Также по решению рефери скамейку был вынужден покинуть главный тренер дончан Валерий Карпин.

– В моменте с удалением Корниленко, Карасев поступил правильно. Если ты симулируешь, а у тебя уже есть желтая карточка, то хотя бы не утверждай, что на тебе был фол, – сказал Хусаинов. – Если бы футболист не спорил, арбитр ему, возможно, не дал бы вторую желтую.

– Удаление Сигурдссона справедливое?

– Понятно, что клубом ведется работа в отношении мальчиков подающих мячи. Они исходя из хода игры, должны затягивать матч, помогать своей команде. Это обычные футбольные хитрости. Но это ни в коей мере не оправдывает поступок исландца, набросившегося на ребенка. Арбитр, если бы посчитал нужным, предупредил бы мальчишек, чтобы делали все быстрее.

– А что скажете по стычке Гацкана с Шейдаевым и удалению Карпина?

– Шейдаева в этом моменте главный судья простил. Он должен был дать ему вторую желтую, как и в моменте с Сигурдссоном, когда он пришел разбираться.

Удаление Карпина, на мой взгляд, совершенно справедливое. На его неподобающее поведение указал резервный арбитр. Видно было, что Валерий не согласен с тем, что Шейдаеву не дали вторую, хотя имела место обоюдная агрессия с Гацканом. Несолидно себя вел самарец. Так поступают мазурики, которые пристают ко всем на улице.

Но надо отдать должное Божовичу, который своего игрока уводил от стычек, чтобы и ему не дали красную карточку.

Гацкан же совершенно справедливо получил свою вторую желтую. Надо прыгать вверх, а не вперед. Получилось так, что он очень жестко столкнулся с Зуевым. (Арман Мкртчян)​