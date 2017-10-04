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17:41 | Футбол — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "Все стадионы должны быть в равных условиях в вопросе видеоповторов"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко считает, что все стадионы клубов РФПЛ должны иметь систему видеоповторов для ее внедрения. Вчера правление лиги поддержало идею введения системы видеоассистентов арбитров.

- Если говорить о нашем стадионе, то мы уже имеем систему видеоповторов, которая готова к использованию и была опробована во время Кубка конфедераций, - цитирует ТАСС Фурсенко. - Российский футбольный союз должен принять решение об окончательном внедрении системы в чемпионат России. Думаю, что это может произойти не раньше следующего сезона. Для принятия такого решения нужно, чтобы все стадионы клубов лиги были оснащены данными системами и находились в равных условиях.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4617374

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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rusfed 2.0

Газпром оплачивает всем

18:00

shpasic

так и хорошо, что замедлится. а то наши футболисты устают слишком.

17:52

and0508

Футбол замедлиться

17:51