Сергей Фурсенко: "Все стадионы должны быть в равных условиях в вопросе видеоповторов"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко считает, что все стадионы клубов РФПЛ должны иметь систему видеоповторов для ее внедрения. Вчера правление лиги поддержало идею введения системы видеоассистентов арбитров.

- Если говорить о нашем стадионе, то мы уже имеем систему видеоповторов, которая готова к использованию и была опробована во время Кубка конфедераций, - цитирует ТАСС Фурсенко. - Российский футбольный союз должен принять решение об окончательном внедрении системы в чемпионат России. Думаю, что это может произойти не раньше следующего сезона. Для принятия такого решения нужно, чтобы все стадионы клубов лиги были оснащены данными системами и находились в равных условиях.