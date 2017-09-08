Сергей Фурсенко: "Нужно использовать возможность выдвижения поля на стадионе "Санкт-Петербург"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко подчеркнул, что нужно использовать возможность выдвижения поля стадиона "Санкт-Петербург" за пределы арены, однако сейчас это сделать невозможно из-за расположения медиагородка. Он также добавил, что только практика покажет, что будет происходить со стадионом в дальнейшем.

– Изначально мы обсуждали проект при выдвигающемся поле, но сейчас это невозможно, потому что там находится медиагородок. Вообще если есть выдвижное поле, лучше его выдвигать, – цитирует ТАСС Фурсенко. - Что касается замены газона, это самый северный стадион, поэтому только практика покажет, что будет с ним происходить. Таким образом, нам надо использовать все возможности стадиона, но это из общих соображений, потому что не мы решаем, что делать с медиагородком.

На перенос медиацентра у стадиона "Санкт-Петербург" просят 400 миллионов рублей