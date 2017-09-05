На перенос медиацентра у стадиона "Санкт-Петербург" просят 400 миллионов рублей

Комитет по строительству Санкт-Петербурга в ходе рабочего совещания в ЗакСе запросил дополнительно 400 миллионов рублей на мероприятия, связанные с чемпионатом мира 2018 года. В том числе, планируется перенести медиацентр – он мешает переместить из-под крыши выкатное поле стадиона на Крестовском острове.

– Речь идет о предварительной смете, – цитирует "Фонтанка" главу комитета Сергея Морозова. – Все специалисты сходятся в том, что, даже если "Зениту" придется еще раз менять газон перед чемпионатом мира, в естественных условиях он будет развиваться лучше. Сегодня мы ждем подтверждения от специалистов ФИФА и Оргкомитета-2018 о целесообразности замены, на их требования и будем опираться.

Отмечается, что в запрошенные 400 миллионов также входит сумма, необходимая на эксплуатацию и охрану уже построенных объектов, которая не была заложена в смету изначально. Сейчас идет повторное прохождение экспертизы.