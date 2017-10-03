Сергей Фурсенко: "Мы с Федуном обеспокоены командами, которые не стараются играть в атакующем стиле"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал, что они с президентом "Спартака" Леонидом Федуном обеспокоены по поводу российских клубов, предпочитающих играть в незрелищный футбол. Фурсенко и Федун во вторник посетили заседание совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте РФ.

– На совете был и президент "Спартака" Леонид Федун. Обсуждали с ним ситуации в клубах?

– Да, я с ним общался. И мы оба обеспокоены теми командами, которые не стараются играть в атакующем стиле. Во всех ведущих европейских чемпионатах играют исключительно в атакующий футбол. В том числе и по этой причине на стадионы идут зрители. Именно об этом я и говорил на Совете при Президенте. Футбол должен быть зрелищным! А все явления, которые мешают показывать такую игру, нужно устранять. (Максим МАКСИМОВ)

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