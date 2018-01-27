14:46 | Футбол — РФПЛ

Сергей Еременко-младший прибыл на второй сбор "Спартака". Фото

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Полузащитник Сергей Еременко-младший наблюдает за товарищеским матчем ЦСКА (София) – "Динамо" (Киев) в экипировке "Спартака".

Ранее появлялась информация, что красно-белые не возьмут его на второй сбор. По всей видимости, главный тренер команды Массимо Каррера все же настоял на продолжении просмотра финна.

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