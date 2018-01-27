Сергей Еременко-младший прибыл на второй сбор "Спартака". Фото

Полузащитник Сергей Еременко-младший наблюдает за товарищеским матчем ЦСКА (София) – "Динамо" (Киев) в экипировке "Спартака".
Ранее появлялась информация, что красно-белые не возьмут его на второй сбор. По всей видимости, главный тренер команды Массимо Каррера все же настоял на продолжении просмотра финна.
Та-дам! ⚡️за товарищеским матчем Динамо Киев - ЦСКА София с трибуны в форме Спартака наблюдает Сергей Еременко-младший. Все-таки приехал. pic.twitter.com/Yxdjrf7SqP– Филипп Папенков (@PippoGranato) 27 января 2018 г.
Болела_23
Шо скажешь баламошка?
17:44