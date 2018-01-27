Сергей Еременко-младший прибыл на второй сбор "Спартака". Фото

Полузащитник Сергей Еременко-младший наблюдает за товарищеским матчем ЦСКА (София) – "Динамо" (Киев) в экипировке "Спартака".

Ранее появлялась информация, что красно-белые не возьмут его на второй сбор. По всей видимости, главный тренер команды Массимо Каррера все же настоял на продолжении просмотра финна.