Сердар Таски: "Хочу остаться в "Спартаке"

Защитник "Спартака" Сердар Таски после матча 16-го тура чемпионата России против "Уфы" (3:1) отметил, что предстоящий перерыв на игры сборных пойдет команде на пользу. Немец рассказал, что планирует посетить товарищеский матч Россия – Аргентина.
– Как оцените свое и командное физическое и моральное состояние? В начале сезона было много травм. Сейчас ситуация лучше?
– Лучше. Все знают, как тренироваться и как играть. Надеюсь, травмы не вернутся, и мы останемся сильной командой.
– Теперь предстоит перерыв на игры сборных. Он пойдет на пользу "Спартаку"?
– У нас было много матчей в последнее время. Конечно, не так плохо отдохнуть пару дней.
– Сборная Аргентины проведет пару тренировок на новой базе "Спартака" в Тушино. Это хорошо для "Спартака"?
– Надеюсь, да. Если получится, пойду на матч Россия – Аргентина.
– Что с вашим контрактом?
– Осталось шесть месяцев до окончания контракта. Еще много времени. Так что вы все узнаете. Я хочу остаться. Надеюсь, мы найдем компромисс. (Ярослав СУСОВ)
Очень плохой мальчик
Хороший защитник,надо оставлять.
22:20