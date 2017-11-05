Сердар Таски: "Хочу остаться в "Спартаке"

Защитник "Спартака" Сердар Таски после матча 16-го тура чемпионата России против "Уфы" (3:1) отметил, что предстоящий перерыв на игры сборных пойдет команде на пользу. Немец рассказал, что планирует посетить товарищеский матч Россия – Аргентина.

– Как оцените свое и командное физическое и моральное состояние? В начале сезона было много травм. Сейчас ситуация лучше?

– Лучше. Все знают, как тренироваться и как играть. Надеюсь, травмы не вернутся, и мы останемся сильной командой.

– Теперь предстоит перерыв на игры сборных. Он пойдет на пользу "Спартаку"?

– У нас было много матчей в последнее время. Конечно, не так плохо отдохнуть пару дней.

– Сборная Аргентины проведет пару тренировок на новой базе "Спартака" в Тушино. Это хорошо для "Спартака"?

– Надеюсь, да. Если получится, пойду на матч Россия – Аргентина.

– Что с вашим контрактом?

– Осталось шесть месяцев до окончания контракта. Еще много времени. Так что вы все узнаете. Я хочу остаться. Надеюсь, мы найдем компромисс. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Уфа"