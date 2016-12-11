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Семшов и Паников войдут в тренерский штаб тульского "Арсенала"

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По информации "СЭ", тренерский штаб тульского "Арсенала" пополнится двумя специалистами. Игорь Семшов, этой осенью получивший лицензию категории А, станет помощником Сергея Кирьякова. Кроме того, на время предсезонных сборов клуб, по согласованию с тренерским штабом сборной России, пригласит специалиста по физподготовке Владимира Паникова. Паников работал со Станиславом Черчесовым в московском "Динамо" и варшавской "Легии". Речь в случае с Паниковым идет только о работе на сборах. (Сергей ЕГОРОВ)

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