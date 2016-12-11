Семшов и Паников войдут в тренерский штаб тульского "Арсенала"

По информации "СЭ", тренерский штаб тульского "Арсенала" пополнится двумя специалистами. Игорь Семшов, этой осенью получивший лицензию категории А, станет помощником Сергея Кирьякова. Кроме того, на время предсезонных сборов клуб, по согласованию с тренерским штабом сборной России, пригласит специалиста по физподготовке Владимира Паникова. Паников работал со Станиславом Черчесовым в московском "Динамо" и варшавской "Легии". Речь в случае с Паниковым идет только о работе на сборах. (Сергей ЕГОРОВ)