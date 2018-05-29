Семак в "Зените": Спаллетти предсказал еще 6 лет назад

"Зенит" в официальном Твиттере опубликовал прямую речь бывшего главного тренера Лучано Спаллетти, произнесенную летом 2012 года. Итальянский специалист еще 6 лет назад предполагал, что тогдашний полузащитник клуба Сергей Семак сможет добиться успеха в качестве тренера.
#СемакЗдесьГлавный pic.twitter.com/08YouhcuCA– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 29 мая 2018 г.
Сегодня Семак был назначен на пост главного тренера "Зенита". Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на год.
rustov
Когда-то про С. Семака и П. Садырин говорил, что из него выйдет толк...
20:10
ErnstRadir
Millwall82,Спаллетти не шутил,он неоднакратно говорил,что у Семака много интересных идей.
20:03
баламошка
Хитрая лысина.
19:40
Millwall82
Ну Семак еще далеко не Спал, и тогда он шутил..."дескать мол скоро я сам буду помощником Семака в Зените".
19:40