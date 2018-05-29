19:36 | Футбол — РФПЛ

Семак в "Зените": Спаллетти предсказал еще 6 лет назад

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"Зенит" в официальном Твиттере опубликовал прямую речь бывшего главного тренера Лучано Спаллетти, произнесенную летом 2012 года. Итальянский специалист еще 6 лет назад предполагал, что тогдашний полузащитник клуба Сергей Семак сможет добиться успеха в качестве тренера.

Сегодня Семак был назначен на пост главного тренера "Зенита". Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на год.

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Материалы сюжета: "Зенит": Манчини ушел, Семак - вместо!
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КОММЕНТАРИИ (4)
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rustov

Когда-то про С. Семака и П. Садырин говорил, что из него выйдет толк...

20:10

ErnstRadir

Millwall82,Спаллетти не шутил,он неоднакратно говорил,что у Семака много интересных идей.

20:03

баламошка

Хитрая лысина.

19:40

Millwall82

Ну Семак еще далеко не Спал, и тогда он шутил..."дескать мол скоро я сам буду помощником Семака в Зените".

19:40

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