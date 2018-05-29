Семак в "Зените": Спаллетти предсказал еще 6 лет назад

"Зенит" в официальном Твиттере опубликовал прямую речь бывшего главного тренера Лучано Спаллетти, произнесенную летом 2012 года. Итальянский специалист еще 6 лет назад предполагал, что тогдашний полузащитник клуба Сергей Семак сможет добиться успеха в качестве тренера.

Сегодня Семак был назначен на пост главного тренера "Зенита". Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на год.