Семак рассказал, есть ли штрафы за мат в "Зените"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что игроков петербургской команды не штрафуют за использование нецензурных выражений.

- Штрафов никаких нет, - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита". - Конечно, на тренировках звучит в основном русский язык. В тренерском штабе есть Максим Гайдовский, который помогает переводить информацию во время теоретических занятий и тренировочного процесса. Прежде всего для аргентинских футболистов. Другие игроки понимают английский, а Кристиан Нобоа – русский. Он тоже нам активно помогает.

Семак возглавил "Зенит" 29 мая. Под его руководством команда одержала 2 победы в 2 стартовых матчах чемпионата России и сейчас занимает первое место в турнирной таблице.