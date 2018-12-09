Себастьян Хольмен: "Динамо" отлично смотрится в матчах с топ-командами"

Защитник "Динамо" Себастьян Хольмен прокомментировал игру своей команды в обороне чемпионата России в преддверии матча 17-го тура РПЛ против "Урала". 26-летний шведский защитник назвал игру 14-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:0) лучшей встречей первого круга.

– Судя по количеству пропущенных мячей, игра в обороне, в том числе и ваша, у "Динамо" получается?

– Да, "Динамо" хорошо обороняется, – приводит слова Хольмена официальный сайт московского клуба. – Я подразумеваю не только защитников или вратаря, а всю нашу команду – оборона ведь начинается с нападающих. Но нам всем есть, куда расти. Прежде всего, добавлять в атакующих действиях, в креативе. Если мы сможем это сделать, то очень быстро поднимемся вверх.

– Игра с "Зенитом" была лучшей в первой половине сезона?

– Это была хорошая игра. Почему-то мы отлично смотримся во всех матчах с топ-командами, но не можем перенести это на встречи с середняками и аутсайдерами. Я не знаю точно, почему так получается. В матче с питерцами мы уверенно оборонялись, выкладывались на 100%.

"Динамо" – "Урал": чемпионат России по футболу, онлайн-трансляция, начало – в 14.00 (мск).