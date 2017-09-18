"Самый лучший тренер в мире". Баннер фанатов "Зенита" в честь Садырина

Болельщики "Зенита" на матче 10-го тура чемпионата России с "Уфой" сделали перфоманс, на котором изображен бывший главный тренер команды Павел Садырин. Сегодня 75 лет со дня рождения специалиста. По его руководством сине-бело-голубые становились чемпионом СССР в 1984 году.
"Самый лучший тренер в мире. П. Ф. Садырин", - написано над баннером.
Трансляция матча "Зенит" - "Уфа"
Вираж скандирует "Павел Садырин!"– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 18 сентября 2017 г.
Сегодня исполнилось бы 75 лет тренеру, который в 1984 году сделал "Зенит" чемпионом СССР. pic.twitter.com/JPPCVetqEn
kauperwood37
лучшие уходят раньше..
20:16