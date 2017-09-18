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20:01 | Футбол — РФПЛ

"Самый лучший тренер в мире". Баннер фанатов "Зенита" в честь Садырина

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Болельщики "Зенита" на матче 10-го тура чемпионата России с "Уфой" сделали перфоманс, на котором изображен бывший главный тренер команды Павел СадыринСегодня 75 лет со дня рождения специалиста. По его руководством сине-бело-голубые становились чемпионом СССР в 1984 году.

"Самый лучший тренер в мире. П. Ф. Садырин", - написано над баннером.

Трансляция матча "Зенит" - "Уфа"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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kauperwood37

лучшие уходят раньше..

20:16