"Самый лучший тренер в мире". Баннер фанатов "Зенита" в честь Садырина

Болельщики "Зенита" на матче 10-го тура чемпионата России с "Уфой" сделали перфоманс, на котором изображен бывший главный тренер команды Павел Садырин. Сегодня 75 лет со дня рождения специалиста. По его руководством сине-бело-голубые становились чемпионом СССР в 1984 году.

"Самый лучший тренер в мире. П. Ф. Садырин", - написано над баннером.

Трансляция матча "Зенит" - "Уфа"