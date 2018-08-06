"Спартак" в Твиттере сообщил, что полущашитник Александр Самедов в третий раз стал отцом. Клуб поздравил хавбека и его супругу Юлию с прибавлением.
"Рано утром 6 августа в семье полузащитника "Спартака" Александра Самедова родился сын, – говорится в сообщении клуба. – Вес малыша – 3 200 грамм, рост – 51 сантиметр".
Имя новорожденного сына пока не называется. У семьи Самедовых уже есть два сына – Богдан и Илья.
У Самедова родился третий сын!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 августа 2018 г.
Рано утром 6 августа в семье полузащитника #Спартак’а Александра Самедова родился сын. Вес малыша – 3 200 грамм, рост – 51 сантиметр.@fcsm_official поздравляет Александра и его жену Юлию с прибавлением! 🔴⚪️👏🏻 pic.twitter.com/3UOe5TK7vA