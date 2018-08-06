"Спартак" в Твиттере сообщил, что полущашитник Александр Самедов в третий раз стал отцом. Клуб поздравил хавбека и его супругу Юлию с прибавлением.

"Рано утром 6 августа в семье полузащитника "Спартака" Александра Самедова родился сын, – говорится в сообщении клуба. – Вес малыша – 3 200 грамм, рост – 51 сантиметр".

Имя новорожденного сына пока не называется. У семьи Самедовых уже есть два сына – Богдан и Илья.