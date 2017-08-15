Рустам Саяхов: "Трансферные окна надо рассинхронизировать с Европой"

Генеральный директор "Рубина" Рустам Саяхов выступил за сохранение сроков трансферных окон в России и рассинхронизацию их с Европой. Также он поддержал изменение лимита на лигионеров. Ранее стало известно, что в Англии клубы премьер-лиги собираются запретить подписание новых игроков после начала сезона.

– Наше трансферное окно должно быть рассинхронизировано с Европой, чтобы была возможность как приобретать новых футболистов, так и отдавать имеющихся, – заявил Саяхов. – Если у нас будет новый лимит, то это поможет нам. Сроки трансферных окон нужно сохранить, и даже если в Англии и Европе будут другие правила, это нам поможет. (Евгений БЕЛОУСОВ)

В Англии революция. Трансферное окно закроют перед стартом сезона