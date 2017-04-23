Руслан Камболов: "На всех в "Рубине" давят такие результаты"

Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов отметил, что ему было несложно играть в центре обороны в матче 24-го тура премьер-лиги с "Крыльями Советов" (0:0). В интервью "Бизнес-Online" он отметил, что казанцы стараются не падать духом, несмотря на серию без побед.

– Насколько трудно было входить в игру на позиции центрального защитника?

– Я бы не сказал, что испытал какие-то трудности. Это позиция мне знакома, много на ней играл. Игра была тяжелая и для "Крыльев", и для нас. Было достаточно много борьбы, верховых единоборств. Такие игровые качели сделали так, что и мы могли забить, и они. Ясно, что матч шёл до гола.

– В чем сейчас главная проблема команды?

– Конечно, на всех давят такие результаты. Мы уже давно не выигрываем. Мы стараемся поддерживать друг друга, духом не падаем. Да, хотелось бы и качество игры повысить, и показывать хороший результат.

– Бурлак, скорее всего, пропустит матч с "Тереком". Как действовать команде?

– Еще и я пропущу эту игру из-за дисквалификации. У нас есть Самбрано. Думаю, что-нибудь придумаем.

– С чем связано большое количество повреждений?

– Я думаю, большое значение играют поля. Они сейчас не самого лучшего качества, и от этого страдает не только "Рубин".

– Грасия сказал, что "Рубин" по силам обыграть ЦСКА, "Ростов" и "Локомотив". "Рубину" это по силам?

– Если в это не верить, зачем вообще играть? Я с ним согласен. Нам все по силам. Нужно выходить и отдаваться на поле.

– С чем связано слабая реализация команды?

– Все индивидуально. Ильзат Ахметов создал момент хороший, Рифату не повезло, у Лестьенна был шанс. Нам не хватило одного реализованного момента. Дальше мы бы, думаю, довели игру до победы.

– Ощущалась принципиальность "волжского дерби"?

– Не думаю. Для нас каждая игра принципиальная. "Крылья" очень неуступчивая команда. Ни нам, ни им не хотелось уступать. Естественно, что было много стыков. В плане единоборств сегодня была хорошая игра.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Рубин"