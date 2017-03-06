"Рубин" в гостях победил "Анжи"

"Рубин" в гостевом матче 18-го тура чемпионата России добился победы над "Анжи" - 1:0. Единственный гол ударом из-за штрафной площади на 81-й минуте забил нападающий Максим Канунников.

Отметим, что за четыре минуты до гола хозяева остались в меньшинстве - за вторую желтую карточку был удален полузащитник Саид Эззатоллахи. В первом тайме "Анжи" не реализовал пенальти - удар с 11-метровой отметки хавбека Адлана Кацаева намертво взял Сергей Рыжиков.

"Рубин" благодаря этому успеху набрал 26 очков и поднялся на девятое место. В активе "Анжи", располагающегося на 11-й строчке, по-прежнему 20 баллов.

Чемпионат России

Премьер-лига

"Анжи" (Махачкала) - "Рубин" (Казань) - 0:1 (0:0)

Гол: Канунников, 81.

Нереализованный пенальти: Кацаев, 23 (вратарь).

"Анжи": Юрченко, Паршивлюк (Асильдаров, 89), Жиров, Фибель, Мусалов, Хубулов (Яковлев, 63), Брызгалов, Эззатоллахи, Кацаев, Будковский, Прудников (Батов, 61).

"Рубин": Рыжиков, Серхио Санчес, Самбрано, Бурлак, Устинов (Гекдениз, 79), Жемалетдинов, М`Вила, Камболов, Ткачук (Цакташ, 56), Жонатас, Канунников.

Предупреждения: Ткачук, 11. Канунников, 23. Эззатоллахи, 27.

Удаление: Эззатоллахи (Анжи), 77 (грубая игра).

Судьи: ЕСЬКОВ. Мосякин, Сафьян (все - Москва).

6 марта. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".