"Рубин" в гостях победил "Анжи"

"Рубин" в гостевом матче 18-го тура чемпионата России добился победы над "Анжи" - 1:0. Единственный гол ударом из-за штрафной площади на 81-й минуте забил нападающий Максим Канунников.
Отметим, что за четыре минуты до гола хозяева остались в меньшинстве - за вторую желтую карточку был удален полузащитник Саид Эззатоллахи. В первом тайме "Анжи" не реализовал пенальти - удар с 11-метровой отметки хавбека Адлана Кацаева намертво взял Сергей Рыжиков.
"Рубин" благодаря этому успеху набрал 26 очков и поднялся на девятое место. В активе "Анжи", располагающегося на 11-й строчке, по-прежнему 20 баллов.
Чемпионат России
Премьер-лига
"Анжи" (Махачкала) - "Рубин" (Казань) - 0:1 (0:0)
Гол: Канунников, 81.
Нереализованный пенальти: Кацаев, 23 (вратарь).
"Анжи": Юрченко, Паршивлюк (Асильдаров, 89), Жиров, Фибель, Мусалов, Хубулов (Яковлев, 63), Брызгалов, Эззатоллахи, Кацаев, Будковский, Прудников (Батов, 61).
"Рубин": Рыжиков, Серхио Санчес, Самбрано, Бурлак, Устинов (Гекдениз, 79), Жемалетдинов, М`Вила, Камболов, Ткачук (Цакташ, 56), Жонатас, Канунников.
Предупреждения: Ткачук, 11. Канунников, 23. Эззатоллахи, 27.
Удаление: Эззатоллахи (Анжи), 77 (грубая игра).
Судьи: ЕСЬКОВ. Мосякин, Сафьян (все - Москва).
6 марта. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".
Jean4
Команды с 4-го по 10-е место находятся в трех очках !
22:05
Басист
Канунников молоток, гол хорош. Но в целом Рубин какой-то впечатляющей игры не продемонстрировал, победа была на тоненького. А Саид арендаторов подвёл, да. Как бы и у них на лавку не сел...
22:02
Xen1um
Излучение Промкооперации и Пищев, как обычно пук в муку, нудный ты какой то.
21:53
Slim Taller
До четвёртого места,которое занимает Краснодар,три очка.А с дагами на их поле не так просто играть.Зенит не даст соврать.
21:50
Fajyz
Грасия, чё за хрень? Столько бабла вбухали, .ля и где игра!
21:46
ТолькоТоронто
Всё таки буки были правы.....А жаль.
21:46
Singbеrt7
С такой игрой ничего не светит в КР. Игры не видно, радуют только 3 очка.
21:43
shuralev
Рубин - красавы!
21:40
Излучение Промкооперации и Пищев
Анжи удачи в следующем матче! Постарайтесь отобрать очки у позорного евробалласта, спасшего очко в игре с Краснодаром за счет судейских ошибок!
21:35