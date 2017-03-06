21:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Рубин" в гостях победил "Анжи"

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"Рубин" в гостевом матче 18-го тура чемпионата России добился победы над "Анжи" - 1:0. Единственный гол ударом из-за штрафной площади на 81-й минуте забил нападающий Максим Канунников.

Отметим, что за четыре минуты до гола хозяева остались в меньшинстве - за вторую желтую карточку был удален полузащитник Саид Эззатоллахи. В первом тайме "Анжи" не реализовал пенальти - удар с 11-метровой отметки хавбека Адлана Кацаева намертво взял Сергей Рыжиков.

"Рубин" благодаря этому успеху набрал 26 очков и поднялся на девятое место. В активе "Анжи", располагающегося на 11-й строчке, по-прежнему 20 баллов.

Чемпионат России

Премьер-лига

"Анжи" (Махачкала) - "Рубин" (Казань) - 0:1 (0:0)

Гол: Канунников, 81.

Нереализованный пенальти: Кацаев, 23 (вратарь).

"Анжи": Юрченко, Паршивлюк (Асильдаров, 89), Жиров, Фибель, Мусалов, Хубулов (Яковлев, 63), Брызгалов, Эззатоллахи, Кацаев, Будковский, Прудников (Батов, 61).

"Рубин": Рыжиков, Серхио Санчес, Самбрано, Бурлак, Устинов (Гекдениз, 79), Жемалетдинов, М`Вила, Камболов, Ткачук (Цакташ, 56), Жонатас, Канунников.

Предупреждения: Ткачук, 11. Канунников, 23. Эззатоллахи, 27.

Удаление: Эззатоллахи (Анжи), 77 (грубая игра).

Судьи: ЕСЬКОВ. Мосякин, Сафьян (все - Москва).

6 марта. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Jean4

Команды с 4-го по 10-е место находятся в трех очках !

22:05

Басист

Канунников молоток, гол хорош. Но в целом Рубин какой-то впечатляющей игры не продемонстрировал, победа была на тоненького. А Саид арендаторов подвёл, да. Как бы и у них на лавку не сел...

22:02

Xen1um

Излучение Промкооперации и Пищев, как обычно пук в муку, нудный ты какой то.

21:53

Slim Taller

До четвёртого места,которое занимает Краснодар,три очка.А с дагами на их поле не так просто играть.Зенит не даст соврать.

21:50

Fajyz

Грасия, чё за хрень? Столько бабла вбухали, .ля и где игра!

21:46

ТолькоТоронто

Всё таки буки были правы.....А жаль.

21:46

Singbеrt7

С такой игрой ничего не светит в КР. Игры не видно, радуют только 3 очка.

21:43

shuralev

Рубин - красавы!

21:40

Излучение Промкооперации и Пищев

Анжи удачи в следующем матче! Постарайтесь отобрать очки у позорного евробалласта, спасшего очко в игре с Краснодаром за счет судейских ошибок!

21:35

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ