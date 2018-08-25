08:51 | Футбол — РПЛ

"Рубин" поздравил Бердыева с днем рождения


"Рубин" поздравил с днем рождения главного тренера Курбана Бердыева. Специалисту сегодня исполняется 66 лет. 

С днём рождения, Курбан Бекиевич! - сообщается в официальном Твиттере "Рубина".

Бердыев возглавлял "Рубин" с 2001 по 2013 год, затем тренировал "Ростов", а в 2017 году вернулся в казанский клуб. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом России.

Рубин - ЦСКА

Все о чемпионате России - здесь 

К комментариям
4
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
Материалы других СМИ