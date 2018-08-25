"Рубин" поздравил Бердыева с днем рождения

"Рубин" поздравил с днем рождения главного тренера Курбана Бердыева. Специалисту сегодня исполняется 66 лет.

- С днём рождения, Курбан Бекиевич! - сообщается в официальном Твиттере "Рубина".

Сегодня главному тренеру "Рубина" Курбану Бердыеву исполняется 66 лет!🎂



С днём рождения, Курбан Бекиевич!❤️💚 pic.twitter.com/zTOTcDLVbB – "Рубин" Казань (@fcrk) 25 августа 2018 г.

Бердыев возглавлял "Рубин" с 2001 по 2013 год, затем тренировал "Ростов", а в 2017 году вернулся в казанский клуб. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом России.

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