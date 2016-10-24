Рубен Рочина: "Лимит вредит чемпионату России"

Нападающий "Рубина" Рубен Рочина не понимает необходимости в лимите на легионеров, существующем в чемпионате России. По словам форварда, это серьезно мешает быстрому росту первенства.

- Честно говоря, я совсем этого не понимаю, - приводит "Спорт Бизнес Online" слова Рочины. - Ни в Испании, ни в Англии подобного лимита не существует, и там все хорошо.

Я считаю, что если нет лимита, то тем выше в команде конкуренция, а чем сильнее конкуренция, тем лучше качество игры команды. Думаю, что лимит на легионеров серьезно мешает быстрому росту и вредит российскому чемпионату.