13:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Рубен Рочина: "Лимит вредит чемпионату России"

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Нападающий "Рубина" Рубен Рочина не понимает необходимости в лимите на легионеров, существующем в чемпионате России. По словам форварда, это серьезно мешает быстрому росту первенства.

- Честно говоря, я совсем этого не понимаю, - приводит "Спорт Бизнес Online" слова Рочины. - Ни в Испании, ни в Англии подобного лимита не существует, и там все хорошо.

Я считаю, что если нет лимита, то тем выше в команде конкуренция, а чем сильнее конкуренция, тем лучше качество игры команды. Думаю, что лимит на легионеров серьезно мешает быстрому росту и вредит российскому чемпионату.

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http://sport.business-gazeta.ru/article/175210/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

чего там не существует? а как же число матчей за сборную в АПЛ и лимит на число игроков не из ЕС в Испании?

13:17

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