"Ростов" – пятая в Европе команда по допущенным ударам в створ ворот

"Ростов" стал пятой командой в Европе по наименьшему числу допущенных в створ ворот ударов в среднем за матч, сообщает официальная группа клуба "Вконтакте". Это единственный российский представитель, который попал в десятку рейтинга.

Исследовательский центр CIES Football Observatory представил рейтинг лучших команд среднему числу ударов в створ ворот соперника за матч.

В среднем за игру соперники наносят в створ ворот главного тренера команды Валерия Карпина 2,07 удара за матч. Лидером по данному показателю является "Динамо" (Хорватия) – 1,64 удара за матч.

В текущем сезоне "Ростов" после 14 туров в чемпионате России занимает четвертое место с 23 очками. За 16 матчей российский клуб пропустил девять голов.