"Ростов" - "Динамо": стали известны стартовые составы

"Ростов" и "Динамо" объявили составы на матч 14-го тура премьер-лиги. С первых минут встречу начнут полузащитник дончан Аяз Гулиев и вратарь бело-голубых Антон Шунин.

Состав "Ростова": Песьяков, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Хаджикадунич, Шомуродов, Сигурдарсон.

Запасные: Абаев, Логашов, Калачев, Щадин, Зуев, Салетрос, Кьяртанссон.

Состав "Динамо": Шунин, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Хольмен, Соснин, Жоаозинью, Черных, Теттех, Луценко, Марков.

Запасные: Лещук, Темников, Терехов, Грулев, Липовой, Кардозу, Панченко.

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