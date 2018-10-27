"Ростов" - "Анжи": Паршивлюк и Дюпин сыграют с первых минут

"Ростов" и "Анжи" объявили составы на матч 12-го тура РПЛ. С первых минут встречу начнет защитник дончан Сергей Паршивлюк и голкипер махачкалинского клуба Юрий Дюпин.

Состав "Ростова": Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Шомуродов, Сигурдасон.

Запасные: Абаев, Логашов, Калачев, Ионов, Щадин, Зуев, Салетрос, Хаджикадунич, Кьяртанссон.

Состав "Анжи": Дюпин, Удалый, Тетрашвили, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Мохаммед, Чайковский, Долгов, Понсе.

Запасные: Будаков, Гапон, Кацаев, Глебов, Хамдамов, Маркелов.

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