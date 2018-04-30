Роман Шишкин: "Краснодар" воспользовался ошибками "Локомотива"

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин отметил, что в матче 28-го тура РФПЛ с "Локомотивом" (2:0) его команда хорошо сыграла в обороне и смогла воспользоваться ошибками соперника.

– Интересная игра получилась. В первом тайме команды показывали хороший темп, шла интенсивная обоюдоострая игра, и мы имели моменты, и "Локо", – сказал Шишкин в эфире телеканала "Наш футбол". – Второй тайм мы хорошо сыграли в обороне, смогли воспользоваться ошибками соперника и забить два гола. Вытерпели и взяли три очка.

Особые чувства к "Локомотиву"? Я отдал часть карьеры "железнодорожникам", увиделся со многими ребятами, но это все равно уже перевернутая страница. Сейчас я игрок "Краснодара" и хочется добиваться целей с ним. Шансы на Лигу чемпионов? Мы будем стараться выигрывать, а там посмотрим, как сложится. Конечно, хочется попасть в Лигу чемпионов.