Роман Еременко: "Рад оказаться в "Ростове"

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко признался, что рад оказаться в этом клубе. 31-летний хавбек присоединился к дончанам 18 января, подписав контракт, рассчитанный на 2,5 года.

- Ростов-на-Дону - не чужой город для моей семьи, - приводит слова Еременко официальный сайт "Ростова". - Здесь любят футбол и всегда отлично поддерживают свой клуб. Запомнил это, когда приезжал сюда с другими командами. Сейчас я полон оптимизма и с нетерпением жду весенней части сезона. В команде собраны качественные футболисты, отличный тренер и грамотное руководство - это очень важно для любого клуба.

В будущих матчах мы постараемся радовать болельщиков своей игрой. Сейчас могу с уверенностью сказать, что рад оказаться в "Ростове".

В текущем сезоне Еременко выступал за "Спартак". Он провел 7 матчей за красно-белых и отметился 1 голевой передачей.

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