Роман Бабаев: "Не могу сказать, что ЦСКА сильно расстроен переходом Еременко в "Спартак"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему Роман Еременко перешел в "Спартак", а не в армейский клуб. По его словам, хавбек не явялется предателем или изменником.
– Родители Романа Еременко удивлены, почему ЦСКА до сих пор молчит и никак не проясняет ситуацию...
– Объясню. Мы считаем, что эта ситуация чересчур раздута. Поэтому осознанно не хотели ее комментировать, чтобы еще раз не накалять обстановку и в первую очередь не вредить самому игроку. Но сейчас, когда дело уже дошло чуть ли не до обвинений в адрес ЦСКА, считаю необходимым внести ясность.
Я сразу хочу подчеркнуть, что мы не согласны с терминами "предатель", "изменник" в отношении Романа. Такие слова просто неуместны в данной ситуации.
– Однако Еременко будет играть в "Спартаке", а не в ЦСКА.
– Не могу сказать, что мы сильно расстроены этим фактом, но точно удивлены. Решение Романа представляется нам как минимум странным и неожиданным. Мы до последнего боролись за него в дисциплинарных органах УЕФА, поддерживали как могли. Не стали применять к нему существенные штрафные санкции, предусмотренные контрактом в таких случаях. Хотя сложно переоценить тот ущерб – и спортивный, и репутационный, и финансовый, который был нанесен клубу всей этой неприятной историей. Кроме того, нужно принимать во внимание и немаленькую компенсацию, которую ЦСКА заплатил в свое время "Рубину" за переход Еременко. (Виталий АЙРАПЕТОВ)