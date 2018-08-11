Роман Бабаев: "Не могу сказать, что ЦСКА сильно расстроен переходом Еременко в "Спартак"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему Роман Еременко перешел в "Спартак", а не в армейский клуб. По его словам, хавбек не явялется предателем или изменником.

​– Родители Романа Еременко удивлены, почему ЦСКА до сих пор молчит и никак не проясняет ситуацию...

– Объясню. Мы считаем, что эта ситуация чересчур раздута. Поэтому осознанно не хотели ее комментировать, чтобы еще раз не накалять обстановку и в первую очередь не вредить самому игроку. Но сейчас, когда дело уже дошло чуть ли не до обвинений в адрес ЦСКА, считаю необходимым внести ясность.

Я сразу хочу подчеркнуть, что мы не согласны с терминами "предатель", "изменник" в отношении Романа. Такие слова просто неуместны в данной ситуации.

– Однако Еременко будет играть в "Спартаке", а не в ЦСКА.